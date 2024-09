Transennato il tratto di strada tra via Di Marco e via Libertà

PALERMO – Allarme bomba in via Arimondi, a Palermo. Il tratto di strada che collega via Di Marco con via Libertà, dove c’è il commissariato di polizia è stato transennato in attesa dell’arrivo degli artificieri. Di fronte c’è anche un ufficio postale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.