Palermo, alle 16 in campo contro il Nottingham Forest

Un match inedito contro il club di Premier League

La squadra rosanero allenata da Eugenio Corini sta proseguendo la preparazione nel mini ritiro all’Etihad Campus di Manchester. Nella giornata di oggi, venerdì 23 settembre, è stata effettuata in mattinata una rifinitura pre gara. A partire dalle ore 15.00 locali (le 16.00 in Italia), infatti, il Palermo scenderà in campo all’Academy Stadium per svolgere un allenamento congiunto con il Nottingham Forest.

Un match inedito contro lo storico club di Premier League. Una sfida amichevole per testare quanto provato nei pochi giorni di ritiro in terra inglese. La gara, però, non verrà trasmessa in diretta streaming dai canali social del Palermo. Dopo l’incontro pomeridiano di oggi, il club rosanero nella mattina di sabato 24 settembre svolgerà l’ultima seduta di allenamento prima di tornare nel capoluogo siciliano.