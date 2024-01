Palermo, altra notte di fuoco: almeno 15 incendi fra Sperone e Brancaccio

Altri roghi di spazzatura in città

PALERMO – Notte di fuoco fra lo Sperone e Brancaccio, a Palermo. Sono stati almeno quindici gli incendi nei due quartieri durante le ore notturne fra l’1 e il 2 gennaio, che hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire nuovamente.

Incendi di spazzatura

Così come per la notte di Capodanno, si è trattato di roghi di spazzatura. Sono stati incendiati i cumuli di rifiuti che si sono formati negli scorsi giorni, in parecchie zone di Palermo (soprattutto in Corso Calatafimi attorno alla stazione centrale), per la mancata raccolta della Rap.