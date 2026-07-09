Palermo, altre cartoline anonime contro i boss scarcerati: ecco dove

Per il terzo giorno consecutivo

PALERMO- Per il terzo giorno consecutivo sono apparse a Palermo centinaia di cartoline adesive con messaggi rivolti ai boss condannati per mafia e scarcerati.

Dopo i quartieri Uditore-Passo di Rigano e San Lorenzo, oggi è stato tappezzato il quartiere dell’Acquasanta, storica roccaforte del clan mafioso dei Galatolo.

Sempre la stessa scritta: “Ai boss condannati per mafia e scarcerati: bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere”.