 Palermo, nuove cartoline contro i boss
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Palermo, altre cartoline anonime contro i boss scarcerati: ecco dove

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Per il terzo giorno consecutivo
IL FENOMENO
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1 min di lettura

PALERMO- Per il terzo giorno consecutivo sono apparse a Palermo centinaia di cartoline adesive con messaggi rivolti ai boss condannati per mafia e scarcerati.

Dopo i quartieri Uditore-Passo di Rigano e San Lorenzo, oggi è stato tappezzato il quartiere dell’Acquasanta, storica roccaforte del clan mafioso dei Galatolo.

Sempre la stessa scritta: “Ai boss condannati per mafia e scarcerati: bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere”.

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