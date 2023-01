Palermo, altre due operazioni in uscita: Floriano e Crivello ai saluti

Continua l'operazione di sfoltimento della rosa richiesta dal tecnico Eugenio Corini

PALERMO – Continua in casa Palermo l’operazione di sfoltimento della rosa richiesta dal tecnico Eugenio Corini. Dopo gli annunci ufficiali delle cessioni di Accardi al Piacenza a titolo definitivo e di Peretti e Devetak in prestito rispettivamente alla Recanatese e alla Viterbese, la compagine rosanero potrebbe presto salutare altri due protagonisti della rinascita dalla Serie D.

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Roberto Floriano e Roberto Crivello sarebbero molto vicini a cambiare casacca per tornare a calcare i campi di Serie C. Per l’ala classe 1986, che i rosa tratterrebbero volentieri come elemento importante dello spogliatoio, sarebbe forte l’interesse del Sangiuliano City, pronto ad offrire un contratto biennale che starebbe facendo tentennare il giocatore in scadenza a giugno.

Sarebbe invece ormai ai dettagli, sempre secondo Di Marzio, la trattativa tra Crivello e il Padova, avversario del Palermo nella finale play-off della passata stagione che ha sancito la promozione dei rosa in Serie B. Il terzino palermitano dovrebbe approdare alla corte di Torrente con la formula del prestito e potrebbe, già nelle prossime ore, lasciare il ritiro di Roma per raggiungere i suoi nuovi compagni.