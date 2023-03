Palermo, amianto nella sede Asp di via Cusmano, partono i lavori di bonifica

Gli ambulatori al terzo piano sono stati spostati e la zona è stata sigillata

Dopo il ritrovamento di amianto nella sede dell’Asp di Palermo in via Giacomo Cusmano gli ambulatori al terzo piano sono stati spostati e la zona è stata sigillata per eseguire i lavori di sostituzione del pavimento.

“L’intervento è stato inserito nel Piano Operativo e, a seguito di sottoscrizione di un’apposita convenzione Asp-Dpcrs, si è provveduto ad espletare tutte le procedure per la rimozione e smaltimento in sicurezza con regolare procedura di appalto e affidamento dei lavori ad una ditta specializzata, ciò in condivisione con tutti i servizi interessati. – afferma una nota dell’Asp – Il terzo piano del poliambulatorio è stato isolato e il cantiere, in funzione da giovedì scorso, è stato interdetto ai non addetti ai lavori. I tecnici hanno evidenziato che l’amianto era sigillato e non ha potuto creare problemi di salute, né ai lavoratori, né agli utenti”.