L'aggressione intorno a mezzanotte davanti a doversi passanti

PALERMO – Un giovane è stato rapinato e preso a calci per strada, a Palermo, al centro della carreggiata di via Cavour, mentre transitavano le auto e in presenza di numerosi passanti. E’ successo intorno alla mezzanotte in una centralissima zona della città. Il ferito è stato portato al Policlinico.

La polizia è intervenuta, ma gli aggressori erano già fuggiti. Nella zona ci sono diverse telecamere di sorveglianza.