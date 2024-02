Palermo, aperto lo sportello decentrato nella Terza Circoscrizione

È aperto dal lunedì al venerdì mattina e il mercoledì pomeriggio

PALERMO – “L’apertura di uno sportello decentrato presso la Terza Circoscrizione di Palermo, che consentirà di rilasciare carte di identità elettroniche e certificati senza prenotazione, è un importante segnale di attenzione al territorio da parte del sindaco Roberto Lagalla e dell’amministrazione comunale. Un risultato storico a cui lavoriamo da tempo e che finalmente diviene realtà”. Lo dicono Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale, e il consigliere della Terza Circoscrizione Ivan Amorello.

Lo sportello decentrato sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30.

“Abbiamo chiesto e ottenuto che lo sportello fosse attivato presso la sede della Circoscrizione, in via La Colla – continuano Chinnici e Amorello – sia perché si tratta di una sede istituzionale, sia perché posta in una posizione facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici”.

Nella foto Ivan Amorello con Sidiki Konate, ragazzo di 25 anni che è stato il primo a ricevere la carta di identità elettronica allo sportello.