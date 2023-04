Palermo, appartamento a fuoco: residenti salvati

Si sta cercando di risalire alle cause del rogo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato

PALERMO – È divampato un incendio in un appartamento di via Ciaculli a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato l’abitazione al secondo piano. Sul logo del rogo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e hanno messo in salvo i residenti. Si sta cercando di risalire alle cause del rogo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato.