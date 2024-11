Palermo, appartamento a fuoco: rogo domato dai vigili del fuoco

Un altro incendio ha danneggiato due vetture

PALERMO – Incendio in appartamento al primo piano in via Pietro Stagnitti nella zona di Ciaculli a Palermo.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate nell’appartamento al primo piano. I tecnici del comando provinciale stanno eseguendo le verifiche per accertare le cause che hanno innescato il rogo all’interno dell’appartamento che ha subito diversi danni.

Sempre a Palermo i pompieri sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha danneggiato due vetture in via Miloro Santa, non molto lontano da via Messina Marine. Sono in corso le indagini per accertare le cause.