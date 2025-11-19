Palermo, approvata la variante per il Parco Urbano del fiume Oreto

Il progetto adesso includerà alcuni interventi come la rimozione delle discariche e non solo

PALERMO – Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato la variante urbanistica necessaria alla realizzazione del Parco Urbano del Fiume Oreto, finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi PO FESR 2014–2020 per un importo complessivo di 5 milioni e 47 mila euro.

Lagalla e Alongi: “Passaggio fondamentale”

“Esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della variante urbanistica che consentirà di avviare oltre 5 milioni di euro di interventi per il Parco urbano del fiume Oreto. Si tratta di un passaggio fondamentale per restituire alla città un’area che per troppo tempo è stata considerata un problema e che, grazie a questo progetto, potrà tornare a essere un patrimonio ambientale, paesaggistico e sociale di straordinario valore”, a dichiararlo sono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’ambiente Pietro Alongi.

“La variante renderà possibile la rimozione delle discariche, la messa in sicurezza delle aree più compromesse e una vera rigenerazione ambientale, con nuove piantumazioni e attività di rimboschimento capaci di restituire identità e vivibilità a un luogo strategico per tutta Palermo. Con il progetto Sentiero Natura Oreto votato oggi la città vedrà la nascita del primo lotto del Parco dell’Oreto”.

“Rivolgiamo un sincero ringraziamento a tutto il Consiglio comunale, maggioranza e opposizioni, per il voto favorevole e per aver riconosciuto l’importanza di un intervento atteso da anni. Questo risultato conferma che – concludono -, quando si guarda all’interesse generale della città, è possibile lavorare insieme per trasformare le criticità in opportunità di sviluppo e tutela del territorio“. Così il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi.

Leto (FdI): “Ora si può procedere alla fase esecutiva”

“Questo provvedimento completa il lungo percorso avviato negli anni e consente ora di procedere alla fase esecutiva del progetto, che prevede interventi di rigenerazione ambientale, messa in sicurezza, fruizione controllata e valorizzazione del paesaggio fluviale rendendolo finalmente un vero parco che verrà restituito alla collettività”, a dichiararlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Teresa Leto.

“Il programma includerà diversi interventi: la rimozione delle discariche abusive, l’eliminazione della vegetazione infestante e delle specie aliene, il diradamento e manutenzione del canneto, nuove piantumazioni di specie autoctone e filari alberati. E ancora: la realizzazione del Sentiero Natura, con nuova pannellistica, la messa in sicurezza e percorsi dedicati; studi ambientali, monitoraggi e campagne di sensibilizzazione nelle scuole, convenzioni con Università e Centri di ricerca. Un risultato significativo frutto di una buona amministrazione”.

Amella, Randazzo e Teresi: “Votato convitamene a favore”

“Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato il progetto per il Sentiero Natura della Valle del Fiume Oreto e per gli interventi manutentivi necessari alla messa in sicurezza e alla fruibilità dell’area. Il PD e il M5S hanno votato convintamente a favore, coerentemente con un percorso che seguiamo da anni, già dal 2019, insieme alle associazioni e ai comitati impegnati all’interno del Contratto di Fiume Oreto, uno strumento partecipato che ha posto al centro la riqualificazione ambientale e l’uso pubblico della valle”, a dichiararlo sono i consiglieri comunali Concetta Amella ed Antonino Randazzo del M5s con Fabio Teresi del Pd.

“Si tratta – aggiungono – di un passo importante verso la valorizzazione di un’area naturalistica che i palermitani aspettano da anni di poter vivere pienamente. Allo stesso tempo, chiediamo all’Amministrazione comunale di individuare ulteriori risorse per avviare nuovi progetti e completare il percorso che porterà alla realizzazione del Parco dell’Oreto, una delle opere più attese dalla città. Come forze politiche impegnate sulla tutela dell’ambiente e sulla rigenerazione del territorio, continueremo a seguire e a sostenere ogni iniziativa utile affinché la Valle del Fiume Oreto diventi finalmente un luogo accessibile, sicuro e pienamente valorizzato“.