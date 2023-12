Palermo, Artioli nuovo direttore esecutivo del Teatro Massimo

La nota

PALERMO- Ettore Artioli è il nuovo direttore esecutivo della Fondazione Teatro Massimo. “Palermitano, classe 1960, Artioli ha ricevuto dal Sovrintendente Marco Betta l’incarico di direttore esecutivo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo – si legge in una nota -. Laureato in Giurisprudenza, ha un curriculum imprenditoriale e associativo di alto profilo che lo ha visto alla guida di grandi aziende, con un numero elevato di dipendenti e notevoli complessità operative, sia nel settore pubblico che in quello privato”.

“Dal 1994 al 2001 è stato Presidente e Amministratore Delegato di Amia SpA; dal 2012 al 2013 ha svolto lo stesso ruolo per Amat, l’Azienda Municipalizzata Trasporti del Comune di Palermo e dal 2002 al 2004 è stato Presidente di Confindustria Sicilia e Vicepresidente Nazionale della stessa organizzazione dal 2004 al 2008. È giornalista pubblicista ed esperto in temi ambientali. Il Presidente della Fondazione, Roberto Lagalla e il Sovrintendente Marco Betta danno il benvenuto a Ettore Artioli a nome del Consiglio di Indirizzo e di tutti i lavoratori della Fondazione”.