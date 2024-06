Palermo, Asp e polizia insieme per la prevenzione in piazza Kalsa

Il 4 giugno l'appuntamento con il villaggio della salute dalle 8.30 alle 14

PALERMO – Asp di Palermo e Polizia di Stato insieme per la prevenzione. Dopo le positive esperienze a Borgo Nuovo e nel quartiere CEP, medici e infermieri delle due strutture torneranno a promuovere gli screening gratuiti aperti a tutti.

Martedì 4 giugno gli ambulatori mobili saranno in Piazza Kalsa a Palermo dove sarà allestito il “villaggio della salute”. Dalle 8.30 alle 14 gli utenti avranno la possibilità di effettuare una lunga serie di esami, ed in particolare: mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (over 45 anni), ecografia addome; vaccinazioni tradizionali e anticovid, screening visivo pediatrico e screening logopedico pediatrico (3-8 anni).

Una postazione sarà dedicata allo sportello amministrativo per cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito. Saranno presenti i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.