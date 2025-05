Palermo, associazione no profit sanzionata dal comune: annullata

Il ricorso è stato accolto annullando l'ingiunzione di pagamento

PALERMO – La Corte d’appello di Palermo ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Comunità terapeutica Casa dei Giovani, annullando l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune del capoluogo siciliano per l’importo di 26 mila euro.

L’associazione è difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Pierluigi Fauzia. I legali hanno dimostrato che la polizza fideiussoria provvisoria, richiesta nell’ambito di una gara pubblica per l’affidamento di servizi residenziali a favore di donne vittime di violenza, non era necessaria poiché l’appalto rientrava tra i settori esclusi e per questo non soggetto alla disciplina sanzionatoria dell’articolo 48 del Codice dei contratti, che il Comune aveva erroneamente applicato per giustificare l’incameramento della cauzione.

“Non può trovare applicazione la sanzione – si legge nella sentenza – e deve dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di pagamento della cauzione provvisoria e la conseguente illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Palermo”.

Con questa decisione, la Corte condanna il Comune al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

“Questa sentenza ribadisce un principio importante: non si possono applicare sanzioni automatiche in violazione delle regole e dei limiti previsti dalla legge – spiega Leone – È una vittoria non solo per il nostro assistito, ma anche per tutte le realtà del Terzo settore”.

La pronuncia rafforza l’orientamento giurisprudenziale che tutela gli operatori sociali e le organizzazioni non profit dall’arbitraria applicazione di norme pensate per altri settori, affermando il rispetto delle specificità normative nel campo degli appalti di servizi sociali.