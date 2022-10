Da accertare cosa ha causato le fiamme

PALERMO – Traffico in tilt lungo viale Regione Siciliana a Palermo, in direzione Catania. Un’automobile, una Mercedes Classe A, per cause ancora da accertare, è andata in fiamme poco prima del sottopassaggio di via Pitrè.

L’autista ha abbandonato in maniera immediata il veicolo che poi è stato divorato dalle fiamme. La circolazione ha subito un forte rallentamento.