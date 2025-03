Caso auto blu: Miccichè rinviato a giudizio. Il suo ex autista condannato

Ipotesi falso, truffa e peculato

PALERMO – Gianfranco Miccichè è stato rinviato a giudizio. Il processo per l’ex presidente dell’Ars inizierà il 7 luglio davanti alla terza sezione del tribunale di Palermo.

Il suo ex autista Maurizio Messina, che ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare Marco Gaeta a un anno e mezzo di carcere per truffa, più sei mesi (in totale due anni e due mesi) perché avrebbe sottratto la somma che gli era stata sequestrata durante le indagini. Si tratta dei soldi che gli sarebbero stati pagati per missioni ritenute “fantasma”.

Il bonifico contestato

Contestualmente alla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare con la quale all’indagato era stato imposto l’obbligo di dimora, il Gip aveva disposto il sequestro dei soldi. Nelle more che il denaro venisse bloccato Messina avrebbe fatto un bonifico verso il conto corrente di un parente.

Ipotesi truffa, falso e peculato

Miccichè, che ha scelto il rito ordinario, risponde di peculato e falso. Secondo il procuratore aggiunto Paolo Guido e i sostituti Claudia Ferrari, Eugenio Faletra e Maria Pia Ticino, il politico avrebbe usato l’auto blu per fini non istituzionali, né di rappresentanza: dal trasporto di medicinali e piante ai passaggi dati a conoscenti e amici. Sono 33 i viaggi contestati.

I fogli di missione contestati

In alcuni casi Miccichè avrebbe firmato i fogli di missione presentati dall’autista in modo che ottenesse rimborsi per trasferte mai fatte. L’ex deputato regionale di Forza Italia approdato al Gruppo Misto aveva spiegato di avere agito in buona fede. “Qualche forzatura, ma niente peculato”, disse.

“Arraffare il più possibile”

“Si sono messi d’accordo per arraffare il più possibile”, hanno detto i pm in aula prima che il giudice prendesse la sua decisione.

In base alla ricostruzione della guardia di finanza, tra l’11 gennaio e il 10 novembre dell’anno 2023, i due imputati avrebbero truffato l’Ars (costituita parte civile) dichiarando una serie di “missioni fantasma” per 10.736,75 euro. Per due delle tre ipotesi di truffa è arrivata l’assoluzione.