I due motocicli provenivano da via Cusmano. Soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale

1' DI LETTURA

PALERMO – Incidente in via Marconi, all’angolo con via Cusmano, a Palermo. Una Fiat Panda verde si è scontrata con due scooter provenienti da via Cusmano. L’impatto è stato violentissimo, entrambi i conducenti dei due scooter sono feriti.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due motociclisti per poi trasferirli in ospedale.