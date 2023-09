L'uomo è stato trasportato in ospedale dove ha ricevuto le cure

PALERMO – Una vettura si è capovolta in via Zisa a Palermo. All’interno dell’automobile era presente un uomo che, per essere liberato, ha dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Civico dove ha ricevuto le cure del caso.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.