Palermo, Baldini: “Vittoria contro l’Avellino deve darci entusiasmo”

"Brunori segna e fa sengare, bisogna fargli i complimenti"

“Mercoledì giochiamo con la Fidelis Andria, dobbiamo dimostrare che questa vittoria ci ha dato quel qualcosa che ci mancava. Siamo contenti, ma mercoledì non bisogna deludere e fare una grande partita. Soleri dal primo minuto? So che è un ragazzo generoso che può fare benissimo quello che ha fatto oggi. Oltre la gamba ci mette molto cuore. Lui di testa è fortissimo e volevo anche un giocatore in più sul gioco aereo”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Silvio Baldini, tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Avellino per 2-1.

“Abbiamo già provato sulla nostra pelle – prosegue Baldini – cosa significa bruciare alcune situazioni. Quindi bisogna essere più cinici in alcune occasioni. Brunori segna e fa segnare, possiamo dirgli solo bravo e battergli le mani. Bisogna sempre vedere come arrivano queste vittorie. Oggi, come a Francavilla, abbiamo fatto una prestazione ottima ma con un risultato diverso. Dopo un’ora di gioco abbiamo amministrato, non sofferto, e a me questa parte non piace. A me piace la proiezione al gol. Cercare il risultato a me non piace, il calcio ci serve per esprimere noi stessi”.

“Questa vitttoria ci darà grande entusiasmo che dobbiamo usare mercoledì in un’altra partita importante soprattutto di fronte i nostri tifosi. In due giorni dobbiamo trovare le energie per vincere con le trame, il gioco, le azioni e le idee. Mi auguro che questa vittoria sia il via di una lunga sitriscia positiva di vittorie, spero in questo – dice Baldini durante il suo intervento in sala stampa -. De Rose è un gio atore importante, ma chi è in diffida si sa che rischia. Ci sono gli altri ragazzi che son pronti a fre la loro parte. Se il Palermo gioca da squadra può sopperire all’assenza per i giocatori importanti. Per il pubblico dico che servono i risultati per convincerli, bisogna sentirsi orgogliosi per venire a fare il tifo. Non servono appelli”.

“Il centrocampo è sempre una parte nevralgica del gioco, quindi è normale che avere una densità lì con più giocatori ti dà un vantaggio. Credo che questa vittoria sia stata meritata da tutta la squadra, la sconfitta di Francavilla, che secondo me è stata ingiusta. ci ha dato la carica per le gare successive. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, continuo a ricordare che però la prova che ci aspetta adessso è mercoledì contro la Fidelis Andria”, ha concluso il tecnico rosanero.