Palermo, Barbara Balzerani presenta il libro “Lettera a mio padre”

L'evento si terrà alla Feltrinelli

1' DI LETTURA

PALERMO – “Lettera a mio padre” è il libro che l’autrice Barbara Balzerani presenterà alle 17 di venerdì 8 settembre alla Feltrinelli di Palermo.

Una scrittura circolare e intensa

Un evento promosso dall’associazione “Mediter Italia” nell’ambito del circuito di presentazioni di “Cherchez la Femme” scritture, incontri e storie di donne delle due sponde del Mediterraneo. Una scrittura circolare e intensa, ma essenziale, che non concede nulla alla retorica e che non si sottrae. Sono presenti vari piani di lettura e continui flashback in cui tutte le figure sono connesse tra loro e tutto l’impianto letterario ha un ordine complessivo e preciso.

“Lettera a mio Padre” è un percorso personale

Barbara Balzerani, una delle figure principali del terrorismo italiano degli anni ’70, è una figura centrale nella storia della sinistra italiana del secondo ‘900, ma anche una scrittrice emergente di grandi capacità letterarie e poetiche. “Lettera a mio Padre” è un percorso personale e collettivo con continui squarci di immagini della storia recente italiana.

“Un libro importante e di denuncia”

“Un libro importante, soprattutto per il sud e per la sinistra. Un libro di denuncia contro l’esclusione – scrive Victor Matteucci, presidente di “Mediter Italia” -. Contro un modello industriale che ha significato un falso sviluppo, una emigrazione di massa, l’alienazione fordista, la distruzione dell’ambiente, la perdita di identità, la nascita di periferie terribili ma, soprattutto, che ha significato sottosviluppo, precarietà e illegalità per il sud”.