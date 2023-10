Il TeLiMar ritrova il pubblico: tribuna aperta in LEN Euro Cup contro il Barcellona

Buone notizie per la squadra palermitana

1' DI LETTURA

PALERMO – Buone notizie per il TeLiMar guidato dal coach Gu Baldineti. Domenica 8 ottobre, infatti, il club dell’Addaura sarà impegnato nella vasca interna della piscina comunale di viale del Fante nella sfida di LEN Euro Cup contro il Barcellona. Il match, fissato alle ore 11.00, è valido per la prima giornata del girone A della competizione europea.

Proprio in occasione dell’incontro internazionale, la squadra del presidente Marcello Giliberti ha ottenuto una deroga per aprire la tribuna della piscina comunale. Ormai da diverso tempo i posti a sedere dell’impianto sportivo sono inagibili, ma domenica il TeLiMar potrà contare su una disponibilità di pubblico di 400 persone. Un sostegno in più per provare a superare l’ostacolo Barcellona in una difficile gara europea.