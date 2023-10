Il TeLiMar si allena tra Palermo e Terrasini: vasca esterna inagibile

Disagi nella piscina comunale in città

PALERMO – Ancora disagi per il TeLiMar. Il club dell’Addaura, che milita nel massimo campionato italiano di pallanuoto maschile e prosegue la sua marcia anche in LEN Euro Cup (competizione europea), è costretto a dividersi tra Palermo e Terrasini. La vasca esterna della piscina comunale di viale del Fante, infatti, continua ad essere inagibile e chiusa al pubblico. Questo perché persiste il problema che riguarda la vasca di compensazione.

Per questo motivo, dunque, la squadra guidata da Gu Baldineti, per proseguire le sedute di allenamento in vista degli impegni di Serie A1 ed europei, è stata costretta a trovare un’alternativa. Il comune di Terrasini ha messo a disposizione la propria piscina comunale per il club di Marcello Giliberti. Da un po’ di giorni, quindi, Hooper e compagni si allenano proprio in provincia di Palermo.

Intanto, chiaramente, anche i cittadini palermitani non possono usufruire del servizio pubblico. Tutte le attività, infatti, sono state spostate nella piscina interna. Riorganizzazione che ha causato una “riduzione” degli spazi a disposizione per l’utilizzo della vasca tra atleti a livello agonistico e non.

Inoltre, il TeLiMar gioca proprio le sue gare casalinghe nella vasca interna della piscina di viale del Fante. Partite disputate a porte chiuse a causa della mancata agibilità delle tribune.