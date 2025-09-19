Palermo-Bari, i rosanero tornano al “Barbera”: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 21:00 allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo ospiterà il Bari in quella che è già una delle partite più attese della quarta giornata del campionato di Serie B 2025-2026. I tifosi rosanero sono pronti, lo stadio va verso il pienone e l’atmosfera si preannuncia calda da giorni. La squadra di Pippo Inzaghi vuole proseguire nella striscia di risultati positivi e vuole farlo, soprattutto, davanti al pubblico di casa.

I rosanero sono reduci dal successo per 2-0 in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol, grazie alla doppietta di Pohjanpalo. Da quando è iniziato il campionato cadetto, il club del capoluogo siciliano ha ottenuto due vittorie e un pareggio. Il Palermo, infatti, insieme a Modena, Cesena e Frosinone, guida la classifica di Serie B con 7 punti ottenuti fino a questo momento.

Al “Barbera” arriva il Bari di Fabio Caserta, che non ha ancora trovato la vittoria in questo campionato dopo l’ottimo mercato estivo che ha rinforzato la compagine pugliese. I Galletti, nelle prime tre gare di Serie B, hanno totalizzato un pareggio e due sconfitte. L’ultima debacle è quella dello scorso match contro il Modena, con i canarini vincenti per 3-0.

Palermo-Bari: le probabili formazioni

Per Inzaghi il modulo più accreditato resta il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Joronen, mentre in difesa dovrebbero esserci Peda, Bani e Ceccaroni (ancora ai box Diakité). In mediana spazio a Gomes, in vantaggio su Segre, e Ranocchia. In avanti, invece, si prevede la presenza di Palumbo e Brunori a supporto di Pohjanpalo.

Mister Caserta risponderà probabilmente con il 4-3-3. Nel reparto offensivo sono attesi Moncini come punta centrale, supportato da Partipilo e Sibilli. A centrocampo si valutano soluzioni che comprendono Verreth, Braunöder e Pagano, mentre nel pacchetto arretrato dovrebbe scendere in campo dal primo minuto l’ex difensore centrale del Palermo Nikolaou.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Gomes, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Verreth, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli.