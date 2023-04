Palermo-Benevento, Sala: “Fischi d’amore da parte dei tifosi”

"La classifica non è cambiata, siamo carichi in vista della prossima gara"

1' DI LETTURA

PALERMO – Al termine della gara tra Palermo e Benevento, che si è conclusa sul risultato di 1-1, l’autore del gol dei rosanero Marco Sala è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. “Oggi la partita l’abbiamo fatta, era una squadra all’ultima spiaggia e nel finale di stagione ogni punto non va buttato via. La classifica non cambia rispetto a tre ore prima, ho visto gli altri risultati, però ovviamente c’è rammarico. Penso che i fischi siano fischi d’amore, prima stavamo festeggiando tutti insieme e poi ci siamo ritrovati con il gol annullato a Broh. Devo ancora realizzare di aver fatto gol, farlo in questo stadio poi con il boato dei tifosi non mi ha fatto capire più niente. Mi sono passate davanti tante cose, tanti momenti difficili avuti anche quest’anno”.

“Non era facile per me rimanere con la testa in questo campionato – prosegue Sala -, l’ultimo stop poi mi ha fatto molto male a livello emotivo. Voglio dare tanto per questi colori e spero di averlo dimostrato anche oggi. Tutti noi lasciamo l’anima in campo in ogni gara, ma purtroppo per ora non ci gira bene niente. Quella chiusura sul secondo palo è una cosa in cui lavoriamo sempre, giocando a cinque in mediana devo migliorare questo aspetto. Mettere dentro qualche gol sarebbe importante se non fondamentale, oggi lo è stato infatti perché ci ha fatto guadagnare un punto. Mi dispiace molto per il secondo tiro, quello al volo, l’avevo presa veramente bene. Segnare sotto la curva piena mi avrebbe dato lo slancio per le ultime partite. Siamo carichi comunque all’interno gruppo, non vediamo l’ora di andare ad affrontare la prossima trasferta”, ha concluso Marco Sala.