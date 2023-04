Palermo-Benevento 1-1: Farias pareggia i conti – LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e i sanniti

PALERMO – Il club rosanero scende in campo allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della 34ª giornata del campionato di Serie B. La squadra di Corini affronta il Benevento, compagine guidata da mister Agostinelli in piena crisi di risultati. I sanniti, infatti, arrivano nel capoluogo siciliano da “fanalino di coda” della classifica della serie cadetta. Il Palermo, invece, crede ancora al sogno play-off ma deve anche stare attento alle inseguitrici, molto vicine ai rosa in graduatoria.

Il tecnico di Bagnolo Mella, nel suo solito 3-5-2, non stravolge la formazione titolare rispetto alle precedenti gare. Tra i pali va sempre Pigliacelli, supportai da Mateju, Nedelcearu e Marconi. In cabina di regia confermato Gomes, che viene affiancato da Saric e Verre. Sulle corsie, considerata l’assenza di Aurelio, Marco Sala ritrova il posto da titolare a sinistra; nel lato opposto c’è Valente. Turno di riposo, infine, per Soleri, infatti il duo d’attacco è composto da Tutino e Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 16:15. Dopo i soliti saluti di rito, le squadre si dispongono sul terreno di gioco e il primo pallone della gara viene affidato al Palermo; l’arbitro fischia, comincia la gara del “Barbera”. Benevento pericoloso al 7′ su calcio d’angolo, per due volte, ma gli interventi di Marconi prima e di Pigliacelli poi mantengono il risultato invariato. Al minuto numero 12 il Palermo va in vantaggio! Cross dalla destra di Valente ben intercettato da Sala che ferma la sfera superando il difensore avversario e calciando immediatamente in porta da posizione ravvicinata. Manfredini battuto e palla sotto l’incrocio dei pali. I rosanero, dopo il gol dell’uno a zero, continuano a rendersi pericolosi con alcune azioni sviluppate su diversi fronti del campo. Al 28′, però, il Benevento pareggia i conti! Farias anticipa Mateju e sfrutta al meglio il cross basso di Ciano, arrivato dalla corsia di destra, battendo Pigliacelli.

Grazie alla rete del pari la squadra di Agostinelli sembra essere rientrata in partita e al 31′ Ciano calcia forte da fuori area sfiorando il palo alla destra di Pigliacelli.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori (C.), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju. A disposizione: 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.





BENEVENTO: 12 Manfredini, 4 Acampora, 10 Farias, 15 Glik, 16 Improta (C.), 18 Foulon, 24 Viviani, 27 Schiattarella, 28 Ciano, 31 Tosca, 55 Veseli. A disposizione: 21 Paleari, 22 Lucatelli, 6 Kubica, 7 Karic, 8 Tello, 9 Pettinari, 11 Jureskin, 33 Leverbe, 35 Carfora, 80 Koutsoupias. Allenatore: Agostinelli.

Arbitro: Maggioni (Lecco). IV Ufficiale: Emmanuele (Pisa). Assistenti: Rocca (Catanzaro) e Gualtieri (Asti). VAR: Pairetto (Nichelino). AVAR: Marchetti (Ostia Lido).

MARCATORI: Sala (12′), Farias (28′).

