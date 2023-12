Palermo, bimba con la febbre alta muore subito dopo l’arrivo in ospedale

Non è chiaro cosa abbia portato al decesso

PALERMO – Una bambina di sette anni, Aurora Filiberto, di Casteldaccia è morta all’ospedale Buccheri La Ferla portata dai genitori per una influenza. La bambina è morta nonostante i tentativi di rianimazione.

Per capire cosa sia successo bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue.

Sono stati i genitori ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa sia successo alla bimba. La piccola non aveva patologie, ma solo una febbre molto alta che non riusciva a scendere nonostante i farmaci.

Non appena arrivata all’ospedale il cuore della piccola ha smesso di battere.