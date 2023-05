Palermo-Brescia, Corini: “Non abbiamo messo in campo i dieci mesi di lavoro”

Le parole dell'allenatore rosanero al termine della sfida contro il Brescia che ha estromesso i rosa dai play-off

PALERMO – Svanisce sul più bello, dopo due gol di vantaggio rimontati in soli due minuti nel secondo tempo l’obiettivo play-off del Palermo. La compagine rosanero non va oltre il 2-2 contro il Brescia uscendo, al termine del campionato di serie B, fuori dalla zona degli spareggi promozione.

Al termine del match l’allenatore dei rosa Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’andamento della gara, mostrando tutta la propria delusione per il mancato raggiungimento dell’obiettivo play-off.

“La delusione è tanta, è quella dei 32 mila tifosi di questa sera – ha esordito il tecnico – . E’ stato importante parlare e capire con la direzione tecnica. C’è grande rammarico oggi per non aver portato dentro i miglioramenti di 10 mesi di lavoro. Questo ci dà grande rammarico. Ai ragazzi ho detto alla fine del primo tempo che ci stavamo appoggiando alla partita. Il gol del 2-1 poi non dovevamo prenderlo mai, così il Brescia ha spinto per portare a casa il risultato. Avevano un grande obiettivo da inseguire. Il grande rammarico quindi è proprio questo, non aver messo in campo questa sera gli ultimi dieci mesi di lavoro”.

“E’ normale che ci sia delusione – prosegue – questo ci ha fatto capire ancora di più le responsabilità di questa maglia. So cosa vuol dire lavorare a Palermo e conosco le ambizioni della tifoseria. C’è una visione generale che va fatta sul campionato, la mia spinta di tre mesi fa era per far capire cosa c’è bisogno a Palermo. Dentro questo campionato siamo stati resilienti, oggi sono rammaricato nel non aver visto la crescita di questi 10 mesi in una partita fondamentale. E’ questa la valutazione da fare. Sulla visione futura abbiamo le idee molto chiare”.

FUTURO E LA PARTITA

Concluso questo campionato di Serie B, in casa Palermo sarà tempo di bilanci e Corini si è espresso sul futuro della squadra rosa: “Da due mesi parliamo con la società per cercare di capire dove lavorare per il prossimo anno. Intanto c’era un campionato da fare e l’obiettivo era lì. C’è tanto dentro e io ho una visione chiara di cosa c’è bisogno qua. Ricordo che negli ultimi 20 anni il Palermo ha vinto due volte la Serie B con due super squadre. Oggi ci siamo appoggiati al risultato perché Anche dopo questa partita di questa sera sappiamo dove andare a lavorare a questo punto.

“Il Brescia ha avuto poche situazioni da gol – conclude l’allenatore di Bagnolo Mella -. Sul 2-1 è una situazione da gol che non dobbiamo subire. Poche volte abbiamo subito un gol così nel girone di ritorno. Sembra una partita simile a quella contro la SPAL. Poi in quell’occasione abbiamo retto la partita, questa sera invece no. Oggi non abbiamo mantenuto quella crescita che andava avanti da dieci mesi”.