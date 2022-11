Palermo, Brunori è secondo nella classifica marcatori di Serie B

Davanti a lui solo Cheddira del Bari, impegnato con il Marocco ai Mondiali in Qatar

2' DI LETTURA

PALERMO – La compagine rosanero ha una certezza e questa si chiama Matteo Brunori. Dopo la stagione entusiasmante in Serie C dello scorso anno, coronata con la promozione dei siciliani grazie alla vittoria nella finale playoff, l’attaccante italo-brasiliano continua a segnare (e a far segnare) anche in serie cadetta. 29 gol e 5 assist è stato il bottino del capitano del Palermo tra regular season e fase finale nella terza divisione italiana. E in seguito al passaggio a titolo definito dalla Juventus al club rosanero, Matteo Brunori continua a far felici i tifosi del capoluogo siciliano.

Quasi la metà dei gol totali siglati dalla squadra guidata da Eugenio Corini (14) portano la firma di Brunori. Sono già 6, infatti, le reti segnate dal numero 9 del Palermo dall’inizio del campionato di Serie B. Con questo risultato, Brunori occupa il secondo posto nella classifica marcatori della serie cadetta: davanti a lui c’è solo Cheddira del Bari (seppur con una partita in meno giocata), a quota 9, attualmente convocato con la nazionale del Marocco per il campionato mondiale in Qatar. Il centravanti dei rosanero condivide il secondo gradino del podio momentaneo con Massimo Coda del Genoa. Un risultato importante, soprattutto per un attaccante, al quale vanno aggiunti anche 3 assist che testimoniano l’importanza di Brunori nel reparto offensivo del Palermo.

Inoltre, sommando anche la tripletta del numero 9 della squadra del capoluogo siciliano messa a segno contro la Reggiana nei preliminari di Coppa Italia, il bottino aumenta fino a raggiungere 9 gol totali in stagione. Il centravanti italo-brasiliano, dunque, ha dimostrato sinora di poter dire la sua in questa difficile stagione di Serie B. Nonostante un inizio non ideale per i rosanero, Brunori continua a dimostrare di meritare la categoria dopo il risultato da vero bomber dello scorso campionato. Arrivare in doppia cifra a fine stagione è un obiettivo possibile, ma sicuramente nella testa di Brunori, in questo momento, ci sono solo il consolidamento e la salvezza del Palermo nel campionato cadetto.