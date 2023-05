Palermo, Brunori: “Ci aspetta una finale, il ‘Barbera’ una bolgia”

"So benissimo quanto può essere determinante il pubblico in queste partite"

PALERMO – Ultima chance (e ultima gara di regular season) per mantenere la zona play-off. Il Palermo, dopo la sconfitta contro il Cagliari, punta alla gara casalinga con il Brescia per cercare di giocarsi gli spareggi promozione. Il capitano del Palermo Matteo Brunori ne ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero: “A Cagliari abbiamo dimostrato il nostro valore, nel senso che guardando la partita da fuori ho visto una squadra viva che aveva voglia di portare a casa il risultato pieno. Poi è stata condizionata da alcuni episodi, bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione sempre alta. Però c’è stato un gran Palermo. Ho voluto essere a Cagliari per stare vicino alla squadra, per vivere la partita da bordocampo”.

“Venerdì (19 maggio, ndr) contro il Brescia sappiamo l’importanza di questa partita – prosegue Brunori -, bisogna dare la giusta carica, perché è una partita che vive di emozioni. Ognuno di noi ha la carica per arrivare al top in questa partita. Poi bisogna essere bravi a gestirle queste emozioni e sicuramente il mister ci lavorerà in settimana. Il nostro futuro dipende da noi, questo penso che valga per tutte le cose e credo sia la cosa più bella. Siamo padroni del nostro destino. Entriamo in campo e sappiamo quello che dobbiamo fare, conosciamo anche la qualità dell’avversario, ma il nostro stadio e la nostra gente ci dovrà trasmettere come sempre quella spinta in più che ci serve per fare quel salto. Stiamo già lavorando, sono giorni come tutti gli altri. Bisogna prepararla in maniera tranquilla, non caricarla troppo. Però è giusto vivere la tensione che si respira intorno, dandogli la giusta importanza e arrivare a venerdì con la carica per affrontare questa gara”.

PLAY-OFF E TIFOSI

Brunori spiega che i rosa sono convinti di poter raggiungere i play-off al termine della stagione: “Adesso ci aspetta una finale, il ‘Barbera’ deve essere una bolgia come è stato sempre, specialmente l’anno scorso. C’era veramente tanta gente che ci ha dato quella spinta per raggiungere un traguardo che noi tutti volevamo. Ad oggi serve quello stadio là, quella gente che ti spinge oltre. So benissimo quanto può essere determinante il pubblico in queste partite, soprattutto quando c’è molta tensione, arrivi al campo e vedi la tua gente, i tuoi colori. Penso che sia la cosa più bella. Alla fine noi viviamo per giocare queste partite qua, quando c’è qualcosa in palio penso sia bellissimo”.

“Bisogna essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, eravamo partiti per un obiettivo e stiamo lottando per un altro – ammette il capitano del Palermo -. Bisogna anche guardare la realtà, però adesso che siamo qua ci crediamo. Sarà fondamentale trasformare la tensione in energia positiva, soprattutto per i più giovani, quelli che magari sono arrivati quest’anno che ormai conoscono la piazza ma non l’hanno vissuta in maniera piena come magari l’abbiamo vissuta noi che siamo qui da qualche anno in più. Però sanno benissimo il valore di questa partita e quanta gente magari può venire a sostenerci se facciamo quel saltino in più. E’ volontà di tutto dare il meglio di noi in questa partita”, spiega Brunori.