Palermo, Brunori: “Noi ai play-off di Serie B non come comparsa”

"Dobbiamo ricambiare la fiducia che ci dà la gente di Palermo"

Parola al capitano del Palermo. Matteo Brunori, dal ritiro a Girona che i rosanero stanno svolgendo dal 21 al 25 marzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. “Questo ritiro sicuramente ci servirà per recuperare al meglio le energie. A chi ha avuto anche dei piccoli acciacchi farà bene per recuperare. Andiamo a rafforzare ancora di più il gruppo che siamo. Da capitano voglio ringraziare a nome di tutta la squadra il Girona per l’accoglienza e l’ospitalità che ci sta dando. Dopo Manchester è un’altra nuova esperienza internazionale, con questa società riusciamo a vedere fuori dalla città Palermo. Questo fa sì che capiamo anche altri metodi di organizzazione e di lavoro. Fa bene per il bagaglio di ogni giocatore, per noi è importante fare queste esperienze”.

“Il gol di Cittadella penso sia uno dei miei gol più belli. Purtroppo ne è valso del piccolo stop ma prendo la nota positiva e comunque sto recuperando al meglio – prosegue Brunori che ha saltato la gara contro il Modena per un problema muscolare – . Sto lavorando, sto cercando di recuperare il prima possibile per fare al meglio questo rush finale molto importante. Mi sto mettendo a disposizione. Con il Modena si è vista la forza di questo gruppo di ribaltare un risultato in casa difficile. Per noi è stato molto importante ribaltare questo risultato e avere il coraggio di rientrare nel secondo tempo con la voglia di portare a casa tre punti. Sapevamo quanto fossero importanti per noi. Questa vittoria dà forza e coraggio per finire al meglio questo campionato e cercare di posizionarci al meglio possibile. Sappiamo tutti dove vogliamo arrivare”.

IL PALERMO PUNTA I PLAY-OFF

Il Palermo vuole giocarsi i play-off di Serie B. Lo ha già ribadito il tecnico Eugenio Corini e adesso lo sottolinea anche Brunori: “Questa è una squadra formata e costruita per essere tutti allo stesso livello. Abbiamo giocatori che non si sono mai arresi e si arrendono mai, è la forza di questo gruppo e lo abbiamo sempre dimostrato sia quest’anno che l’anno precedente. Deve essere un motto e lo sarà per sempre. Il mister lo ha detto chiaramente che l’obiettivo è cambiato. Siamo tutti consapevoli e abbiamo tutte le carte in regola per far sì che questo accada e faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo. Non vogliamo andare ai playoff come comparsa ma per farlo nel miglior modo possibile”.

“Il pensiero per i tifosi ormai sembra scontato, è diventata una normalità che non deve essere perché vedere quello stadio sempre più pieno è indescrivibile. A noi così ci danno coraggio e forza. Essere il capitano del Palermo è una delle cose più belle, ti riempie di orgoglio e responsabilità. Ti fa sentire vivo, ti dà responsabilità positive. Sono contento e orgoglioso di essere capitano del Palermo. Vivo la vita della città in maniera molto tranquilla. Ho un bellissimo rapporto con la gente perché sono genuini e amano il calcio. Ci fanno sentire molto importanti e noi dobbiamo ricambiare questa fiducia che ci trasmette la città”, conclude Brunori.