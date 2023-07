Palermo, Brunori: “Vorrei arrivare in Serie A con questa maglia”

"Faccio un appello ai tifosi"

Parola al capitano del Palermo. Matteo Brunori, attaccante della compagine rosanero, è intervenuto in conferenza stampa da Ronzone, sede del ritiro precampionato dei siciliani, per commentare l’inizio della nuova stagione. Dopo il tecnico Eugenio Corini, anche il centravanti dei rosa ha rilasciato alcune dichiarazioni, partendo proprio dalla preparazione estiva che la squadra sta svolgendo in Trentino Alto Adige fino al 4 agosto: “Penso che c’è entusiasmo, riprendiamo comunque qualcosa di positivo dello scorso anno, ripartiamo da lì. Dobbiamo essere bravi noi a creare entusiasmo anche con con l’ambiente, si sente la voglia di fare qualcosa di importante e questo fa bene al gruppo. Bisogna pensare a lavorare e basta”.

“Obiettivo personale? Penso che arrivato a un’età non più giovanissima vorrei raggiungere la massima serie con questa maglia – dice Brunori -. È un’insieme sia di personale che di gruppo, la società sta facendo degli sforzi importanti per metterci nelle migliori condizioni possibili per rendere al maglio. Sta a noi andare in campo e portare a casa punti, sappiamo che è un campionato difficile ma dobbiamo alzare l’asticella”.

FUTURO

Brunori prosegue in conferenza proiettandosi al futuro anche con un po’ di immaginazione: “Penso che è difficile immaginare qualcosa di bello, lo sogniamo tutti quindi con la mente fai dei sogni bellissimi che cerchi di realizzare. Poi avendo già vinto a Palermo so cosa significa portare entusiasmo in questa piazza perché ti trascina tutto in campo. I nuovi che sono arrivati hanno esperienza, hanno fatto campionati importanti e sanno anche gestire le emozioni che il Barbera e la città ti possono trasmettere. Son contento che chi è arrivato ha alzato il livello della rosa e ci darà sicuramente una mano”.

“Se sono stato richiesto da altre squadre? C’è stato qualche interesse di altre squadre – ammette il capitano dei rosanero -, ma la mia volontà è stata sempre quella di esaurire un sogno da quando sono arrivato, quindi porta avanti questo pensiero”.

SUI TIFOSI E…SUI RIGORI

“L’anno scorso a fine campionato ho avuto dei flash relativi all’anno precedente quando il Barbera era strapieno – prosegue Brunori in conferenza -. Abbiamo bisogno della gente e di quello stadio che ci spinge soprattutto nei momenti di difficoltà, che ci saranno. Bisogna essere bravi a superare questi momenti con la gente al seguito, il mio è quasi un appello: abbiamo bisogno della gente che viene allo stadio e ci supporti come sa fare. Penso che abbiamo il dovere di fare qualcosa di importante per raggiungere l’obiettivo principale e cioè di provare a salire in Serie A. Stanno arrivando giocatori importanti che ci daranno una mano e alzeranno il livello sia in campo che fuori”.

Nella passata stagione Brunori non è stato molto preciso nel battere i calci di rigore. Il centravanti dei rosa è tornato anche a parlare di questo: “Io sono pronto a ripartire, non ricordo tanti errori e comunque fanno parte delle partite, abbiamo lasciato punti importanti. Abbiamo iniziato da due giorni e non ho ancora avuto modo di allenarmi, ma mi allenerò su questo aspetto. Su Mancuso? Conosco Leo da tanti anni, so che giocatore è. Ci può dare una grossa mano perché ha qualità importantissime, poi sarà il mister a trovare una soluzione migliore per far rendere tutti al meglio”.