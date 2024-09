Il Palermo C5 perde contro gli 89ers ma va agli ottavi di Coppa Italia

Il match termina 2-3 per gli ospiti

Missione compiuta per il Palermo Calcio a5, nonostante la sconfitta per 2-3 contro gli Eightyniners. Il club rosanero passa il turno (in virtù dell’1-3 conseguito nella gara di andata) e accede agli ottavi di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5 facendo esplodere di gioia i tifosi rosanero presenti sugli spalti del Pala Don Bosco.

Pronti, via ed è subito il Palermo C5 a spingere forte e a portarsi in vantaggio grazie alla rete siglata da Bonanno. Gli 89ers, però, non si perdono d’animo e, con una reazione immediata, trovano il pareggio con Annolino. Ritmi altissimi nel primo tempo e ne beneficia lo spettacolo, con repentini capovolgimenti di fronte. Entrambe le squadre giocano a viso aperto creando diverse occasioni, ma il punteggio non cambierà più nella prima frazione: si andrà all’intervallo sull’1-1.

La ripresa inizia con il Palermo Calcio a5 proiettato in avanti, forcing della compagine rosanero premiato dalla rete del momentaneo 2-1 siglata da Miranda. Il sorpasso galvanizza la squadra guidata da coach Rizzo che continua a pigiare il piede a martello sull’acceleratore peccando, però, di imprecisione sotto porta complice anche la giornata di grazia di Marineo, estremo difensore degli 89ers. A proposito di riflessi felini, vedere per credere il calcio di rigore neutralizzato dal portiere ospite che nega la gioia del gol a Madonia.

Lo scenario cambia radicalmente: dalla rete del possibile 3-1 del Palermo C5, infatti, si passa al momentaneo 2-2 degli Eightyniners, gol firmato da Garofalo. Gli ospiti prendono fiducia approfittando del blackout della squadra rosanero e ribaltano il risultato trovando, direttamente da tiro libero, il 3-2 con Annolino. La rimonta, tuttavia, non basta agli ospiti: ad accedere agli ottavi di Coppa Italia, infatti, è il Palermo Calcio a5 in virtù del 3-1 conseguito nella gara di andata.