Palermo C5, rosanero sconfitti di misura dal Tiki Taka

Gara tiratissima che vede trionfare la squadra ospite

2' DI LETTURA

PALERMO – Bellissima sfida al “Tocha Stadium” tra il Palermo Calcio a5 e il Tiki Taka, gara tiratissima e vinta in maniera sofferta dai verdeblu. La squadra rosanero non riesce a capitalizzare le tante occasioni da rete create nella ripresa. Migliore in campo il portiere del Tiki Taka Federico, autore di alcuni interventi superlativi che hanno blindato la porta della compagine ospite.

PRIMO TEMPO: Gara equilibrata, soprattutto nelle battute iniziali, con le due squadre che si studiano senza creare eclatanti occasioni da rete. Al 13′, però, cambia radicalmente l’inerzia del match in favore degli ospiti: il Tiki Taka, infatti, trova l’imbucata vincente passando in vantaggio grazie al gol firmato da Campisi, abile a sfruttare l’assist di Romano finalizzando, nel migliore dei modi, il contropiede fulmineo della compagine ospite. Il Tiki Taka, dopo la rete, continua ad attaccare senza trovare però il raddoppio.La prima frazione di gioco termina senza ulteriori sussulti.

SECONDO TEMPO: Sostanziale equilibrio anche nella ripresa con il Palermo Calcio a5 che prova a rialzare la testa cercando di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria guidata magistralmente dall’estremo difensore Federico, letteralmente in giornata di grazia, come testimoniano alcuni suoi prodigiosi interventi. La compagine rosanero sfiora il pareggio in diverse occasioni con Daricca e soprattutto con Adami (una delle sue conclusioni finisce sull’esterno della rete dando inizialmente l’illusione del gol). Ma, a trovare nuovamente la via della rete, questa volta in maniera rocambolesca, è sempre il Tiki Taka: al 41′ altra ripartenza letale degli ospiti imbastita da Musso che serve una palla filtrante sulla destra, il giocatore rosanero Sgarlata si avventa sul pallone e, nel tentativo di anticipare il tapin di Campisi, insacca la sfera alle spalle del suo portiere Lo Buglio. La squadra di Lo Piccolo si riversa in avanti e, appena due minuti dopo, accorcia le distanze con capitan Marretta perfettamente lanciato in porta da Daricca. Finale incandescente al “Tocha Stadium” ma la difesa del Tiki Taka riesce a respingere le sortite offensive dei rosanero e a portare a casa una sofferta e al contempo pesantissima vittoria. Prossimo impegno in campionato per il Palermo C5 fuori casa contro la capolista Mazara Futsal.