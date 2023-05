Palermo, a Cagliari senza Brunori: tocca a Soleri e Tutino

La compagine rosanero affronterà gli uomini di Ranieri, quinta forza del torneo, orfana del suo bomber e capitano

PALERMO – Continua la lotta play-off del Palermo di Eugenio Corini. Nll’ultimo match contro la SPAL la compagine rosanero ha ritrovato il successo e, in virtù dei risultati delle dirette concorrenti, ha conquistato la settima posizione che in questo momento garantirebbe l’accesso agli spareggi promozione.

Posizione di classifica che passa dal prossimo, fondamentale impegno in casa del Cagliari. La squadra di Ranieri, attualmente quinta forza del torneo, si è dimostrata avversario decisamente ostico e il Palermo dovrà affrontarla senza il suo bomber e capitano Matteo Brunori.

L’attaccante italo-brasiliano, mattatore della gara contro la SPAL, è stato ammonito ed essendo diffidato sarà costretto a saltare il big match della Unipol Domus. Assenza pesantissima per la compagine rosanero, chiamata alla vittoria senza il suo giocatore più importante e determinante.

I NUMERI DELL’ATTACCO ROSA

La fondamentale importanza di Brunori, oltre che per la sua leadership da capitano, la si evince dai meri numeri. La punta rosanero ha segnato 16 dei 44 gol totali della squadra, realizzazioni che lo collocano al terzo posto della classifica marcatori dietro a Lapadula proprio del Cagliari e Pohjanpalo del Venezia. Con l’assenza del capitano, l’attacco rosanero sarà quindi composto con ogni probabilità dal duo formato da Gennaro Tutino ed Edoardo Soleri.

L’ex Parma, nelle ultime settimane, ha riconquistato la maglia da titolare a scapito proprio dell’attaccante romano ma i suoi numeri finora non sono stati di certo esaltanti. Due sole reti per lui dal suo approdo in rosanero ovvero quella che ha aperto le marcature del Palermo contro il Modena e il rigore trasformato contro il Venezia, bottino decisamente magro per uno degli arrivi di maggior rilievo del mercato invernale.

Quattro invece i gol segnati da Soleri contro Reggina, Sudtirol, Modena e Parma, arrivati dopo una prima parte di stagione con pochissimo spazio e che gli hanno valso la titolarità per sei gare di campionato consecutive. C’è, tuttavia, un dato confortante ovvero che l’unica gara nella quale il Palermo è partito con la coppia Tutino-Soleri dal primo minuto è quella con il Modena, terminata con una goleada in favore dei rosa.

IL PESO DELL’ATTACCO

Per Tutino e Soleri la gara contro il Cagliari sarà un banco di prova importante per dimostrare di poter reggere l’attacco del Palermo anche senza il suo bomber Brunori. Fatta eccezione per l’attaccante italo-brasiliano, il bottino di reti raccolte dal reparto avanzato rosanero appare piuttosto magro ma per questo finale di campionato serviranno anche, e soprattutto, i loro gol.

Come carta da giocare a gara in corso c’è anche Luca Vido, protagonista fin qui di una stagione povera sia di minutaggio che di gol, uno solo all’attivo su calcio di rigore contro il Modena. Seppur per scampoli di match, la punta di Bassano del Grappa nelle ultime otto gare è sempre entrata in campo e potrebbe conservare ancora qualche colpo per dare un senso al proprio campionato.

Dalla sfida della Unipol Domus passa, con ogni probabilità, il destino del campionato del Palermo e per l’attacco rosanero, orfano di Brunori, sarà una gara da non sbagliare per continuare a sognare l’accesso ai play-off.