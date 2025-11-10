Palermo, due rosanero convocati con le rispettive nazionali

Sono due i calciatori del Palermo convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime settimane. I due rosanero sono Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo.
Questo il riepilogo delle loro gare.
Joronen:
- Finlandia-Malta (14.11.25, Helsinki) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;
- Finlandia-Andorra (17.11.25, Tampere) – Gara amichevole.
Pohjanpalo:
- Finlandia-Malta (14.11.25, Helsinki) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;
- Finlandia-Andorra (17.11.25, Tampere) – Gara amichevole.