Palermo, due rosanero convocati con le rispettive nazionali

Weekend di sosta in Serie B

Sono due i calciatori del Palermo convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime settimane. I due rosanero sono Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo.

Questo il riepilogo delle loro gare.

Joronen:

Finlandia-Malta (14.11.25, Helsinki) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;

Finlandia-Andorra (17.11.25, Tampere) – Gara amichevole.

Pohjanpalo: