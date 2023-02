Palermo Calcio a5, pirotecnico 2-2 contro l’Isola C5

Al termine di un'autentica battaglia agonistica le due compagini si dividono la posta in palio

PALERMO – Una gran bella partita, ricca di colpi di scena e repentini capovolgimenti di fronte, gara giocata a viso aperto da entrambe le compagini che, al termine di un’autentica battaglia agonistica, si dividono la posta in palio.

Il risultato finale recita 2-2: sotto il profilo del gioco meglio il Palermo Calcio a5 che, dopo essere stato sotto di due reti, riesce con orgoglio a reagire, pareggiare i conti e addirittura a sfiorare una vittoria che sarebbe stata clamorosa.

PRIMO TEMPO

Avvio arrembante dell’Isola C5 che, dopo appena 2′, passa in vantaggio grazie alla rete di Catalano servito in maniera precisa da Sorrentino.

Il colpo subito non frena però la voglia di vincere del Palermo Calcio a5: la squadra di Lo Piccolo, infatti, cerca di proiettarsi in avanti mostrando delle ottime trame di gioco senza tuttavia riuscire a trovare l’imbucata vincente.

Rosanero vicini al gol del pareggio con Daricca, la cui conclusione fa la barba al palo.

Nel momento migliore degli ospiti, però, arriva il raddoppio dell’Isola C5 firmato da Catanese che fredda l’estremo difensore rosanero Lo Buglio.

Furente la reazione del Palermo Calcio a5 che, finalmente, riesce a trovare la via della rete dopo un’ottima azione corale: Lupo recupera palla in difesa e si invola in contropiede, palla a Sgarlata assist sul secondo palo per Tuzzolino che ribadisce in rete con il più semplice dei tapin.

Si va all’intervallo sul 2-1 in favore dei padroni di casa.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con il Palermo C5 che attacca a spron battuto alzando il proprio baricentro.

Sforzi dei rosanero ripagati, come testimonia il gol del 2-2 firmato da Moncada che dribbla tutti, anche il portiere dell’Isola, prima di depositare la palla in rete.

La gara diventa bellissima, gli estremi difensori salvano il risultato in diverse occasioni ma è il Palermo Calcio a5 a sfiorare l’impresa con due nitidissime palle gol: palo clamoroso di Tuzzolino e, subito dopo, altro legno colpito da Sgarlata.

Risultato finale 2-2: crescono i rimpianti in casa Palermo C5, una vittoria sfumata per una questione di centimetri.

Nota lieta dell’incontro la reazione della compagine rosanero, abile a riprendere gli avversari dopo essere andata sotto di due reti.