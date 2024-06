Porte girevoli in casa Palermo: cambia parte dell’area tecnica, via pure Bovo

In prima squadra tanti cambiamenti

PALERMO – C’è aria di cambiamento in casa Palermo. Lo si era notato già dalla fine della stagione 2023/2024, quando il club rosanero ha deciso di non rinnovare il contratto del direttore sportivo Leandro Rinaudo e di non affidare il ruolo di guida tecnica a Michele Mignani.

A seguire è stato il turno del responsabile del settore giovanile Erjon Bogdani, anche lui giunto ai saluti alcuni giorni fa. E adesso è arrivato il momento di un’altra parte dell’area tecnica del Palermo. Infatti, non faranno parte dello staff della prima squadra della società di viale del Fante anche Cesare Bovo, Michele Marotta e Marco Petrucci.

Rispettivamente i loro ruoli erano collaboratore tecnico, preparatore dei portieri e preparatore atletico. Porte girevoli in casa rosanero, dunque, ma non solo per quanto riguarda i giocatori con il calciomercato. Prosegue il percorso di cambiamento in viale del Fante, anche per quanto riguarda l’area tecnica della prima squadra.