Il Palermo pensa agli esterni: Carissoni piace, nessun contatto col Cittadella

Seguiti anche Di Chiara e Quagliata

PALERMO – Proseguono le valutazioni di calciomercato da parte della dirigenza di viale del Fante. Il direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis, continua a lavorare per cercare di costruire una squadra che possa raggiungere obiettivi importanti nella prossima stagione di Serie B.

Per quanto riguarda gli esterni di difesa, restano vive le piste che portano a Giacomo Quagliata e Gianluca Di Chiara. Per entrambi i calciatori palermitani potrebbero aprirsi le porte del club della loro città natale, con il calciatore del Parma che sembra essere in leggero vantaggio su quello della Cremonese.

Al Palermo piace, inoltre, anche Lorenzo Carissoni, terzino classe 1997 del Cittadella. Nonostante sia un giocatore interessante per il club rosanero, non c’è stato ancora nessun contatto concreto tra le due società fino a questo momento.

Le idee del club rosanero riguardano tutti i reparti, dal portiere fino agli attaccanti. Nelle ultime ore, poi, è emerso anche l’interessamento da parte del Palermo per Andrea Fulignati, estremo difensore del Catanzaro. L’ex rosa potrebbe prendere il posto di Pigliacelli, seguito dal Bari e possibile partente nella compagine del capoluogo siciliano.

Infine restano in auge i nomi di Ferrari per la difesa e Vandeputte per l’attacco. Nessuna novità, invece, per i calciatori rosanero che sono in uscita. Il calciomercato del Palermo potrebbe prendere un’accelerata a giorni, quando gli interessamenti per alcuni giocatori potrebbero diventare qualcosa in più.

Foto in alto dal profilo Instagram di Lorenzo Carissoni