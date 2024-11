Palermo, Segre: “Vogliamo andare in Serie A con questa maglia”

Il centrocampista: "Vogliamo vincere le partite, non dormo la notte per questo"

“Con la Sampdoria è stata una partita tosta, come tutte quelle che abbiamo affrontato finora. Potremmo analizzarla dal primo all’ultimo minuto, ma sono sincero, siamo amareggiati e delusi“. Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, parla ai microfoni ufficiali del club rosanero per commentare l’attuale momento della squadra guidata da Alessio Dionisi.

“Io in primis non dormo la notte, come tutta la squadra, perché vogliamo vincere e vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi – ha aggiunto -. Vogliamo regalare emozioni si a noi che a loro, quindi bisogna prepararsi giorno dopo giorno. Non posso rimproverare nulla a me stesso e alla squadra. L’impegno c’è stato, anzi abbiamo dato tutto per cercare di vincere la partita. Si reagisce sul campo, lavorare, guardandosi negli occhi, dando quella percentuale in più di determinazione e di voglia di vincere”.

Segre sul momento del Palermo

Il centrocampista dei rosanero ha proseguito: “Seguiamo le indicazioni del mister, come dicono i dati creiamo e tiriamo in porta tante volte. Quindi giorno dopo giorno bisogna essere uniti e sapere che con il lavoro ogni giorno in allenamento possiamo migliorare, soprattutto negli ultimi venti o trenta metri. Ci arriviamo tanto, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni, vogliamo più gol e soprattutto vincere le partite”.

“La classifica si guarda, ma allo tempo stesso sappiamo che siamo a fine novembre. Abbiamo tanto lavoro da svolgere, io sono sicuro che con tutta la squadra riusciremo a fare un grande lavoro. Il campionato non è ancora finito adesso, manca tanto – dice Segre con convinzione -. Penso solo a lavorare insieme ai miei compagni per dare una svolta a questo campionato e a questo percorso”.

“Questa squadra crede all’obiettivo, veramente bisogna crederci tutti insieme in maniera concreta. Dopo la partita ci sono stati i fischi, è normale perché è l’amore che la città ci trasmette e quindi noi in primis vorremmo anche regalare loro grandi emozioni”, ha spiegato il calciatore classe 1997.

“Domenica arriva lo Spezia, una grande squadra che sta facendo un grande campionato. Noi pensiamo a noi stessi, scenderemo in campo con grandi motivazioni come sempre, per cercare di dare il meglio e combattere su ogni pallone. Vogliamo portare a casa la vittoria, può essere una partita importante per dare un senso o la svolta al campionato”.

“Oggi ci metto la faccia io, scendiamo noi giocatori in campo e noi abbiamo la responsabilità. Tutti insieme, io in primis e sono qui per questo, ci terrei a dire la voglia matta di andare in Serie A con questa maglia. Penso che sia un sogno, sia personale che per tanti che sono qui. Finché sarò qua andrò al mille per mille in campo. Come ho sempre detto, indossare questa maglia è un’emozione. Mi metterò sempre a disposizione della squadra, della società e della città. Penso che possiamo farlo”, ha concluso Segre.