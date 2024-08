Palermo, De Sanctis e il calciomercato: “Trattiamo con Atalanta e Juventus”

Il direttore sportivo: "Dobbiamo completare, siamo a buon punto"

Morgan De Sanctis, direttore sportivo del Palermo, fa il punto sul calciomercato dei rosanero a circa un mese dalla chiusura della sessione estiva e con i primi impegni ufficiali alle porte. “Il mercato per adesso ci ha portato a degli obiettivi che avevamo fissato e che puntualmente sono arrivati. Anche con delle tempistiche assolutamente favorevoli”.

“Dobbiamo completare non tantissimo, siamo a buon punto. Ci aspettiamo di farlo evidentemente prima dell’inizio del campionato (venerdì 16 agosto la prima sfida contro il Brescia, ndr). Il mercato è dinamico, se poi dovesse succedere qualcosa dopo l’inizio del campionato ci faremo trovare pronti. L’obiettivo è quello di migliorare la stagione passata e tutto questo passa attraverso il lavoro quotidiano”, queste le parole di De Sanctis nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Il ds, poi, è sceso un po’ più nei dettagli: “Qualche trattativa con l’Atalanta e con la Juventus noi la stiamo facendo. Chiaramente sono operazioni minori. Sekulov? È un giocatore che può essere accostato al Palermo. Hasa e Barbieri? Uno dei due sì. L’Atalanta nell’ottica del rafforzamento dell’Under 23 ci sta sollecitando su un nostro tesserato”.

Altri innesti in entrata

Oltre alle trattative che ha accennato il direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis, ci sarebbe l’arrivo imminente anche dell’esterno d’attacco del Nantes Stredair Appuah. Le due società avrebbero trovato un accordo (affare da circa 2 milioni di euro), resterebbero da limare solo alcuni dettagli.

L’altra priorità dei rosanero, poi, sarebbe quella di trovare un terzino sinistro da alternare a Kristoffer Lund. Di Chiara del Parma resta un’opzione, ma sullo sfondo c’è anche la possibilità di virare sulla pista estera.

Palermo, calciomercato in uscita

Intanto il club di viale del Fante resta attivo anche per quanto riguarda l’opera di sfoltimento della compagine rosanero. A partire dai calciatori che sono rimasti a Palermo senza partire per Manchester insieme alla squadra. Leo Stulac dovrebbe firmare con la Reggiana, mentre Devetak è ad un passo dal Rijeka.

Samuele Damiani dovrebbe andare a giocare con mister Baldini al Pescara e si cerca una sistemazione anche per Jeremie Broh. In uscita pure il giovanissimo attaccante Giacomo Corona, che a differenza degli altri è partito insieme ai rosanero per il ritiro in Gran Bretagna.