Palermo, torna di moda il nome Thomas Henry per l’attacco dei rosa

Idea per il reparto offensivo dei rosanero

Torna di moda in orbita Palermo il nome di Thomas Henry per il reparto offensivo della squadra rosanero. Già nell’ultima sessione invernale di calciomercato il centravanti era stato accostato alla squadra siciliana, senza però arrivare effettivamente a vestire la maglia rosanero.

Adesso, nel corso del ritiro estivo pre campionato della squadra allenata da Dionisi a Livigno, il nome del giocatore francese dell’Hellas Verona è tornato ad essere vicino al Palermo. Il sito “Alfredopedulla.com” riporta di alcuni contatti tra le parti nella mattina di lunedì 8 luglio. Il club rosanero, inoltre, sarebbe pronto a fare un investimento per il giocatore.

Henry ha un contratto con il Verona fino al 30 giugno 2026, dunque andrebbe valutato anche il tipo di trasferimento che porterebbe portarlo in rosanero. In attesa dell’ufficialità di Nikolaou, difensore in arrivo dallo Spezia, e del passaggio di Soleri e Aurelio in Liguria, ecco che emerge il nome del possibile sostituto dell’attaccante romano. Henry e il Palermo, ipotesi di un nuovo ciclo per il giocatore e per la squadra rosanero.