Palermo, Magnani in prestito alla Reggiana: è ufficiale

Il trasferimento per motivi familiari

Il Palermo, tramite il proprio sito, ha ufficializzato la cessione temporanea di Giangiacomo Magnani alla Reggiana. Una scelta dettata da ragioni personali e familiari che hanno spinto il difensore, originario di Correggio, a tornare in Emilia, a pochi passi dalle proprie radici.

Il trasferimento, in prestito secco fino al 30 giugno 2026, permette a Magnani di tornare in un ambiente che conosce bene: cresciuto nel vivaio granata a Reggio Emilia, rappresenta un autentico ritorno a casa che unisce professionalità e il bisogno di avvicinarsi a casa.

Sul fronte calciomercato, il Palermo ora dovrà valutare come sostituire temporaneamente l’assenza del difensore che avrebbe sicuramente fatto la differenza. Un’occasione di mercato per portare ulteriore esperienza e personalità nella retroguardia rosanero.