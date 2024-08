Palermo, malore per il caldo afoso: cavallo stramazza a terra in via Roma

Intervento dei vigili urbani

PALERMO – Troppo caldo, il cavallo non ce l’ha fatta. È stramazzato a terra mentre trainava una carrozza in via Roma. Ad assistere alla scena il consigliere comunale Ugo Forello che ha avvertito i vigili urbani e il servizio veterinario.

“È chiaro che con queste condizioni climatiche le regole vanno cambiate”, spiega Forello.

L’ordinanza del sindaco fino al 30 settembre prevede che le carrozze possano trasportare i turisti al massimo per otto ore al giorno, è vietata la circolazione tutti i giorni dalle 13.30 alle 15.30. In caso di allerta meteo, il divieto è esteso dalle 12.30 alle 16 ed è prevista una sosta di 15 minuti ogni due ore.

Palermo, come altre città siciliane, è da settimane nella morsa del caldo. Gli animali soffrono. Nell’assolata via Roma il cavallo è stato colto da un malore sotto gli occhi di turisti e passanti. “Non aveva le forze per rialzarsi, non possiamo lasciare che le cose vadano avanti così”, conclude Forello.

Un tema, quello delle carrozze, che nei giorni scorsi, Livesicilia ha affrontato con l’assessore Fabrizio Ferrandelli che pensa a una Palermo senza carrozze con i cavalli.