Palermo, calendario di fuoco: sei partite cruciali in ottica play-off

Con la Reggina inizia un ciclo importante per determinare le ambizioni dei rosa nel campionato di Serie B

PALERMO – Chiuso il capitolo calciomercato il casa Palermo il focus torna interamente sul campionato di Serie B. I rosa, provenienti da un ottimo momento di forma con due vittorie consecutive e otto risultati utili di fila, a partire dal match di domenica contro la Reggina entreranno in un ciclo di sei partite determinanti per le aspirazioni di un posto nella griglia play-off.

CALENDARIO DI FUOCO

Per il Palermo si preannuncia un vero e proprio calendario di fuoco, con sei delle prime otto squadre del torneo da affrontare in rapida successione. Si inizia dal match casalingo di questa domenica contro la Reggina di Inzaghi, terza forza del campionato, seguito dalla trasferta del 10 febbraio contro il temibile Genoa.

Il 18 febbraio sarà la volta della sentitissima sfida contro la capolista Frosinone al “Renzo Barbera” per poi tornare fuori casa, il 25 febbraio, contro il Sudtirol. Chiudono il sestetto terribile la gara casalinga contro la Ternana del 28 febbraio e l’incontro, nuovamente in trasferta, contro il Pisa del 4 marzo.

BAGARRE PER I PLAY-OFF

Nel girone d’andata questi sei match sono coincisi con il periodo più difficile del Palermo di Corini, con tante difficoltà iniziate a risolversi lentamente e gradualmente proprio dopo la sfida contro il Pisa. I numeri dei sei match di andata sono impietosi: quattro sconfitte, delle quali due molto pesanti, contro Reggina, Frosinone, Sudtirol e Ternana separate dalla gioia interna contro il Genoa e conclusosi con il pari contro gli uomini di D’Angelo, ai tempi in fondo alla classifica e poi protagonisti di una super rimonta verso i piani alti.

I rosa, questa volta, affrontano questi sei match forti di un’importante striscia di risultati utili consecutivi, nonché da un rafforzamento evidente dopo il calciomercato invernale che ha visto arrivare gente del calibro di Verre e Tutino. Il Palermo, rispetto al girone d’andata, adesso è una squadra a tutti gli effetti e sarà un cliente scomodo per tutte le avversarie del torneo cadetto, forte anche dell’ottimo rendimento in un “Renzo Barbera” che ha visto cadere squadre attrezzate come Genoa, Parma, Cagliari e Bari.

Se, da un lato, la classifica estremamente corta non rende questi match determinanti in termini di graduatoria, dall’altro un rendimento positivo alla fine del “sestetto terribile” può avere un effetto dirompente in termini di certezze e consolidamento a livello mentale. Aspetti fondamentali per intraprendere quel salto di qualità invocato a più riprese da Corini e che possono determinare le ambizioni del Palermo in ottica play-off.