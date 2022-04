Apposta la nuova segnaletica stradale nel tratto di strada interessato

PALERMO – Cambia il limite di velocità in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza del ponte di via Ernesto Basile, a poca distanza dagli autovelox fissi.

Dai 70 previsti il limite è sceso a 50 km/h. A testimoniarlo è la segnaletica stradale nuova di zecca posta nei pressi del viadotto. Una segnaletica che ha sorpreso anche gli agenti della polizia municipale che in sala operativa non sapevano del cambiamento. Non si ha notizia neppure del provvedimento con il quale è stato deciso il nuovo limite di velocità. C’è chi parla anche di errore. Il cartello che indica il nuovo limite è fissato poco prima dell’autovelox fisso posizionato nelle vicinanze del carcere Pagliarelli.

Il nuovo cartello è stato segnalato da alcuni cittadini in transito nell’asse viario di collegamento tra le due autostrade.