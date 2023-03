Palermo, caos zone blu, continua l’odissea per i residenti

Non c'è pace per i cittadini che non trovano una soluzione

PALERMO – Dopo il nostro articolo sul disagio causato dall’impossibilità di sostituire i vecchi pass per zone blu, vissuto da alcuni cittadini dell’ottava circoscrizione, altri utenti si sono fatti avanti per segnalare di stare riscontrando lo stesso problema. In sede di conversione dei loro pass, sia in ufficio che online, infatti, il sistema continua a rifiutare i dati degli aventi diritto. Da pc appare: “Sulla base dei dati indicati non è possibile riscontrare un pass valido” o “l’indirizzo del titolare del vecchio pass non ricade in una zona blu”.

Ecco cosa appare agli utenti che stanno avendo problemi con la sostituzione dei loro vecchi pass per zone blu

Una storia che si ripete

Cambiano i volti e i nomi dunque, ma non la storia, che invece si ripete. Non si tratta più di un singolo caso isolato ma di un fenomeno che ha riguardato, e che continua a riguardare, una molteplicità di cittadini. La nuova procedura online e l’apertura di ulteriori 4 sportelli a questo dedicati, sebbene abbia alleggerito il peso sugli uffici, non ha risolto il problema per quelle persone che ancora oggi non sono riuscite ad ottenere il proprio tagliando.

Ecco cosa appare agli utenti che stanno avendo problemi con la sostituzione dei loro vecchi pass per zone blu

Ma ecco una delle segnalazioni che sono arrivate in questi giorni in redazione: “Sono un vostro lettore, che preferisce restare anonimo. Vivo in ottava circoscrizione, anche io sto avendo lo stesso problema di cui avete scritto. Vi assicuro che non si tratta quindi di un caso isolato come pensa l’amministrazione – spiega -. Per il Comune di Palermo, il mio pass addirittura non esiste. Che faccio, aspetto o vado dai carabinieri perché qualcuno seduto dietro una scrivania degli uffici di via Bevignani mi ha rilasciato un documento falso?”, si domanda il cittadino.

Dall’amministrazione ribadiscono, però, che la stragrande maggioranza dei cittadini non ha più riscontrato di questi problemi, ottenendo infine il pass. Dall’ufficio mobilità fanno sapere, inoltre, che “in accordo con Amat e Sispi si sta provvedendo all’inserimento dei civici pari e dispari di tutte le strade poste a confine delle zone a tariffazione”. Zone, che probabilmente erano rimaste escluse in un primo momento dall’elenco memorizzato nel sistema, che perciò rifiutava i dati dei residenti. La plausibile causa del disservizio. Adesso che sono stati inseriti, “i residenti di via Marchese di Roccaforte potranno già usufruire del pass relativo alla nuova zona A ex P12”, ha garantito l’ufficio.