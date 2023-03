Palermo, caos zone blu: “Impossibile cambiare i pass”

Alcuni residenti dell’ottava circoscrizione non riescono a sostituire il loro tesserino

PALERMO – La consueta divisione in zone per le strisce blu di Palermo dall’uno febbraio di quest’anno non è più in vigore. A stabilirlo è l’ordinanza comunale 105 del primo gennaio, che prevede le nuove zone di sosta tariffata A, B e C.

Nulla cambia, per i cosiddetti “dimoranti”, ovvero chi esercita una professione all’interno delle zone A, B e C e per i titolari di abbonamento mensile. Potranno continuare a parcheggiare liberamente nelle medesime zone con lo stesso abbonamento. Cambia invece, e qui è sorto il problema, per i residenti delle zone tariffate in possesso di abbonamenti o pass annuali/biennali. Avranno tempo fino al 16 aprile (e non più fino al 31 marzo), per recarsi presso le Circoscrizioni di competenza per la sostituzione del vecchio contrassegno (zona P1….P18) con quello nuovo (zona A, B, C). Da lunedì 17 aprile, infatti, le auto in sosta che esibiscono il vecchio pass saranno passibili di multa, nonostante la data di scadenza di questi ultimi sia ancora lontana nel tempo.

Le zone blu secondo la nuova regolamentazione

Ma alcuni cittadini dell’ottava circoscrizione che si sono recati negli uffici competenti per richiedere la sostituzione, dopo svariate ore di fila, hanno dovuto fare i conti con una sconcertante realtà. Agli impiegati non è stato possibile emettere nuovi pass. Il sistema digitale usato dagli operatori in Circoscrizione, non ha permesso la sostituzione dei loro vecchi tagliandi con i nuovi della zona A.

Il racconto dei cittadini

È questo il caso di Davide, residente in via Marchese di Roccaforte. Sono settimane che si reca presso gli uffici competenti per provare a sostituire il suo pass, fallendo ad ogni tentativo. “Sono residente nell’ottava circoscrizione, zona ex P12 ora nuova zona A, e il mio pass è in corso di validità fino al 2024, – spiega -. Non so che fare. Ho seguito le indicazioni presenti sul sito, recandomi anche allo sportello di via Bonelli, oltre che in quello di via Tricomi e di via Bevignani, ma dopo più tentativi e non so più quante ore di coda, non ho concluso niente”.

“Gli operatori non mi hanno potuto aiutare, non mi hanno saputo dare indicazioni – aggiunge -. Dicono solo che il sistema non può emanarne di nuovi. Al computer, se inseriscono i riferimenti del mio talloncino per richiederne la sostituzione spunta la dicitura: ‘nessuna voce disponibile’ – racconta Davide – mi sembra un incubo”.

Ma non è il solo. Anche molti suoi condomini e vicini di casa hanno avuto questo problema, ma esclusivamente nelle primissime settimane, così come altri cittadini sparsi nella circoscrizione. Uno di loro racconta di aver persino pensato di rivolgersi all’avvocato per presentare un esposto.

“L’altro giorno, dopo ore di fila, una volta allo sportello, mi hanno chiesto il pass originale per procedere alla sostituzione mentre io avevo con me la fotocopia – racconta un pensionato, anche lui residente in zona A -. Allora, sono uscito a prenderlo, perché lo avevo esposto in macchina e l’ho tolto, col rischio di prendere anche una bella multa. Ma un volta rientrato, l’operatrice ha inserito il numero del mio pass e il sistema lo ha rifiutato. La motivazione? ‘Non è possibile rilasciare nuovi pass’ o almeno così mi hanno detto. Io non ci capisco granché. Ho pensato di parlare col mio avvocato per presentare un esposto”, ci confida.

Falzone: “È un caso isolato, il problema verrà risolto al più presto”

Dall’amministrazione l’assessore al decentramento amministrativo e ai rapporti con le circoscrizioni, Dario Falzone, una volta messo al corrente della situazione, si è subito attivato per capire quali siano state le recenti difficoltà riscontrate dagli sportelli dell’ottava circoscrizione e ha verificato che il problema, ad oggi, non è diffuso. Si tratta solo di un caso isolato. Tutti gli ostacoli simili che si erano presentati nelle prime settimane sono infatti ormai superati. Ha garantito che identificata e verificata anche la causa del singolo disservizio, questo verrà comunque risolto al più presto dalla Sispi.

Le linee guida del comune per il rimborso dei vecchi pass per le zone blu in corso di validità

Carta: “Se ci sono problemi tecnici, la Sispi li risolverà”

Anche l’assessore alla mobilità, Maurizio Carta, ha rassicurato che “gli uffici hanno predisposto procedure più chiare e rapide e che gli attuali pass consentono il loro utilizzo fino al 16 aprile, salvo ulteriori proroghe” e aggiunge: “Se ci sono problemi tecnici la Sispi li risolverà a seguito delle segnalazioni delle circoscrizioni”.

Epilogo…

L’anziano signore infine, è infatti riuscito ad ottenere, l’indomani, il nuovo tagliando, senza alcun impedimento di sorta, recandosi in una delle circoscrizioni competenti per la sostituzione dei vecchi pass per le zone blu coi nuovi. Per Davide la situazione invece, allo stato attuale, non è ancora migliorata. Il problema tecnico persiste. Dagli uffici rassicurano di stare facendo il possibile affinché anche lui possa esibire al più presto il suo nuovo talloncino.

A partire da questa mattina però, la conversione dei pass per le nuove zone blu potrà essere fatta anche online. È infatti operativa la nuova procedura attivata dalla Sispi che consente di convertire i pass delle vecchie zone P comodamente da casa. inoltre, agli utenti meno al passo con la tecnologia, sempre da oggi, sarà possibile recarsi in una delle 4 nuove postazioni Amat “Pass residenti” adibite ad hoc negli uffici di via Borrelli, via Giusti, della stazione Notarbartolo e di piazzale Ungheria.

La procedura online per la sostituzione dei pass zone blu

Per effettuare la conversione dei pass in modalità online, basterà quindi collegarsi ad internet e andare sui siti istituzionali del Comune o di Amat. Nelle home page dei due siti, è stato pubblicato un link da Sispi che consentirà all’utente l’accesso alla nuova piattaforma. Dopo aver cliccato sul link ed essere entrati nella piattaforma per il rilascio del nuovo pass, basterà compilare il form, inserendo solo i tre dati obbligatori richiesti: il codice fiscale, il numero del vecchio pass “P” e il numero di targa al quale era associato lo stesso vecchio pass. Una volta dato il consenso all’informativa sulla privacy e confermata la compilazione, comparirà sullo schermo una videata utile per procedere con la stampa del nuovo pass.

Attenzione però, i pass per le nuove zone A, B e C rilasciati dagli uffici delle sedi di circoscrizione e, da oggi, anche dagli uffici Amat, contengono le caratteristiche antistrappo e anticontraffazione dei precedenti pass di zone “P”. Invece, per i pass generati attraverso la procedura online sarà necessaria l’esposizione nel veicolo del nuovo tagliando al fianco del vecchio pass.

Lagalla: “Una spinta al servizio che alleggerisce il peso sulle Circoscrizioni”

“Dopo la proroga fino al 16 aprile, l’Amministrazione ha voluto fortemente offrire ai cittadini nuove alternative per la conversione dei pass delle nuove zone blu”, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Contiamo molto sul fatto che le postazioni Amat e la procedura online possano dare una spinta al servizio, al fine di raggiungere un duplice obiettivo – continua il primo cittadino -. Da un lato, potenziare il servizio di conversione e rilascio dei pass, dall’altro quello di alleggerire il peso di questa attività negli uffici delle sedi di circoscrizione”.