Palermo capitale dello sport: Mediterranean Cup, atleti da tutto il mondo

Tre giorni di competizioni, iniziative e convegni; debutta la piattaforma Ludistar

PALERMO – Tre giorni di sport, competizioni internazionali, iniziative e convegni sul mare per far conoscere il territorio. Dal 25 al 27 settembre il golfo di Mondello si trasformerà in un grande villaggio sportivo internazionale con la Ludistar Sport Experience – AiCS Mediterranean Cup Edition 2026, manifestazione che porterà a Palermo oltre 1000 sportivi provenienti da diversi Paesi.

In programma gare in dieci discipline, challenge, sessioni formative con testimonial, un congresso dedicato ai temi dell’inclusione, della sostenibilità e dell’impatto sociale dello sport, oltre a momenti di networking e percorsi pensati per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città.

Tra gli ospiti già confermati Nicola Amoruso, ex attaccante di serie A e volto noto del calcio italiano, testimonial delle aree dedicate al padel e al beach soccer; Francesca Piccinini, icona dello sport italiano e tra le pallavoliste più vincenti di sempre, special guest della disciplina beach volley; Daniele Lupo, eccellenza olimpica del beach volley italiano, vice campione olimpico e tra i più importanti interpreti internazionali della disciplina; Stefano Tempesti, simbolo della pallanuoto italiana, uno dei più grandi portieri della storia della pallanuoto mondiale ed Elite Aquatics, organizzazione che propone camp di nuoto, pallanuoto e nuoto artistico rivolti soprattutto a bambini, ragazzi e atleti agonisti, fondata dai campioni olimpici Filippo Magnini, Alessandro Terrin ed Emiliano Brambilla che saranno presenti all’evento per offrire sessioni formative di nuoto ai giovani partecipanti.

Le delegazioni arriveranno, tra gli altri Paesi, da Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Messico e Stati Uniti. L’iniziativa, realizzata in partnership con AiCS e con Sky Sport come media partner, punta a coniugare sport, promozione del territorio e destagionalizzazione del turismo, proponendo anche pacchetti che affiancano alle competizioni visite guidate ed esperienze in città. La manifestazione rappresenta anche il lancio ufficiale della piattaforma Ludistar, iniziativa della società omonima fondata dagli avvocati Antonio Governale e Alberto Rausa insieme all’imprenditore Giulio Lo Nardo. Il progetto nasce con l’obiettivo di dare maggiore visibilità agli sport emergenti e di creare una rete internazionale che metta in contatto atleti, associazioni, federazioni e appassionati.

“Vogliamo riportare lo sport al centro della vita delle persone, ma in una forma nuova, più accessibile, più inclusiva. – dicono i fondatori – Non volevamo creare l’ennesima piattaforma, ma un ecosistema dove chiunque, a qualsiasi livello, potesse sentirsi protagonista. Oggi lo sport, in molti casi, si è chiuso in dinamiche troppo esclusive: noi vogliamo riaprirlo, renderlo di nuovo partecipazione, identità e condivisione”. “Con la Ludistar Sport Experience – AiCS Mediterranean Cup Edition portiamo a Mondello non solo un grande evento sportivo, ma un’idea precisa di sport: accessibile, popolare, inclusivo e capace di generare valore per i territori – spiega Bruno Molea, presidente AiCS – Il Mediterraneo è da sempre luogo di incontro, scambio e comunità: farne il palcoscenico di un festival che unisce discipline diverse, famiglie, giovani, atleti amatoriali, attività paralimpiche e momenti di partecipazione significa riaffermare che lo sport sociale può essere una leva concreta di benessere, coesione e sviluppo”.