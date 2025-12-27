Palermo, Osti: “Se Brunori deciderà di lasciare, accetteremo la sua decisione”

Il direttore sportivo: "Contenti di Inzaghi, sapevamo come giocano le sue squadre"

Il Palermo chiude il 2025 con una vittoria. I rosanero vincono di misura contro il Padova davanti ai 32506 spettatori presenti al “Barbera”. A fine gara, nel post partita, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo del club di viale del Fante Carlo Osti.

“Volevo fare un primo bilancio di fine anno. Nel momento in cui abbiamo costruito questa squadra sapevamo che l’impronta sarebbe stata quella dell’intensità e della forza. Le squadre di Inzaghi basano la propria forza sull’aspetto della fisicità, della corsa. Sono soddisfatto di quanto prodotto fino a oggi, abbiamo davanti tre squadre e il campionato è lungo. Sono contento dei 33 punti fino a oggi anche perché si può sempre migliorare”.

“Dove può migliorare la squadra non è facile. Abbiamo la miglior difesa e il terzo miglior attacco – ha aggiunto Osti -. Questo è un campionato dove molte partite sono simili. La fisicità la fa da padrona in questa Serie B. Vedremo come questa squadra ripartirà dopo le vacanze”.

“Brunori? Ho visto anche io il saluto a tutto lo stadio. Se Matteo deciderà di lasciare lil club, dopo quello che ha fatto qui, il Palermo accetterà la sua decisione. Sul tecnico? Penso che la qualità migliore di un allenatore sia caratterizzare la squadra nel minor tempo possibile e Inzaghi ci ha messo poco a fare questo. Siamo contenti di averlo scelto”, ha concluso il direttore sportivo.