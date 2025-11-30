Palermo-Carrarese, Pohjanpalo: “Dedico la tripletta a mio padre”

L'attaccante: "Campionato lungo, serve continuità"

“È stata una grande partita. Naturalmente opo l’1-1 contro l’Entella, pensavamo solo a vincere la partita contro la Carrarese. È stata una giornata perfetta dal punto di vista personale e di squadra. Siamo stati ordinati per novanta minuti”. Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, commenta così la vittoria contro la Carrarese al “Barbera” per 5-0 ai microfoni ufficiali del club rosanero.

“È stata una grande partita ma adesso ci concentriamo subito per la prossima gara – ha aggiunto l’autore di una tripletta -. Il campionato è lungo e abbiamo bisogno di continuità. Vogliamo ottenere i 3 punti anche a Empoli. I miei tre gol? Ho fatto anche un assist (sorride, ndr). Per me è molto emozionante e importante fare gol. Li dedico a mio padre, per la prima volta allo stadio a seguirmi qui”.

“Voglio solo vincere le partite. Non penso solo a gol e assist, sono più importanti i punti per me. Per noi a Empoli sarà una partita importante. Vogliamo continuità e tornare da lì con tre punti”, ha concluso l’attaccante finlandese.